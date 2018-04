Juro futuro recua com índice de inflação americana As principais taxas de juros devolveram parte da alta acumulada ao longo da semana e fecharam hoje em queda, influenciadas pelo resultado do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A reação positiva foi mais forte nos contratos de longo prazo na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Nos curtos, embora as taxas também tenham caído, foram observadas ordens de compra, provavelmente de investidores estrangeiros que têm ajustado suas posições em títulos prefixados. A inflação no atacado norte-americano, medida pelo PPI, subiu 1%, ante previsões de 0,8%. Mas o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos e costuma ser mais observado que o indicador cheio, ficou estável, contrariando projeções de alta de 0,2%. O dado deixou os investidores mais aliviados em relação à inflação norte-americana, mas não desfez de todo o desconforto do mercado com os riscos inflacionários apontados pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na ata divulgada na quarta-feira. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2009 fechou a 11,53% ao ano, ante 11,59% (ontem); o DI para janeiro de 2010 encerrou a 11,38% ao ano (11,45% do dia anterior).