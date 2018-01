Juro futuro recua com relatório de inflação do BC O mercado de juros reagiu bem ao Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, divulgado hoje cedo, e que trouxe queda em todas as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2007, tanto no cenário de referência quanto no de mercado, comparativamente ao relatório anterior (de setembro). No cenário de referência do Banco Central (que pressupõe taxa Selic constante a 13,25% ao ano e dólar a R$ 2,15), a projeção de IPCA para o ano que vem caiu de 4,3% para 3,9%; no de mercado (que considera projeções da pesquisa Focus para juros e dólar), a projeção recuou de 5,2% para 4,3%. Ambas estão abaixo do centro da meta para o ano, que é 4,5%. Os juros futuros dos contratos de depósito interfinanceiro (DI) mais longos "derreteram" logo na abertura do pregão eletrônico GTS da Bolsa de Mercadorias & Futuros, reagindo ao relatório, e passaram a buscar níveis de equilíbrio depois, mais próximos ao início do pregão regular na BM&F, mas ainda com boa queda em relação às taxas de fechamento ontem. Outras boas notícias colaboram com o ambiente positivo para o mercado de juros: o IPCA-15 de dezembro ficou em 0,35%, dentro do intervalo das estimativas de analistas ouvidos pela Agência Estado (de 0,30% a 0,40%); o IPC-Fipe, na segunda quadrissemana do mês, ficou em 0,66%, também dentro da margem pesquisada pela AE com instituições financeiras (entre 0,41% e 0,85%). Na BM&F, às 10h45, o juro do DI de janeiro de 2008 estava em 12,42%, ante 12,47% ontem. O DI com vencimento em janeiro de 2009 recuava a 12,37%, ante 12,44% ontem.