Juro futuro recua, com sinais de calma no exterior A projeção dos juros futuros no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) está em ligeira queda esta manhã, com o clima de tranqüilidade e sinais de calma no mercado internacional. Os índices futuros das bolsas em Wall Street estão em leve alta, permitindo uma abertura igualmente positiva no mercado doméstico. Às 10 horas, o juro projetado pelo contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 era de 11,59% ao ano, ante 11,62% do final da sexta-feira. O DI de janeiro de 2010 projeta 11,53% ao ano, ante 11,56% de sexta-feira. Há no horizonte, no entanto, fatores que podem atrapalhar o humor do mercado. O impasse em torno dos 15 marinheiros britânicos presos pelo Irã prossegue e é fonte de cautela, especialmente no mercado de petróleo. Há operadores prevendo que os preços do petróleo podem subir para US$ 70 por barril, caso a situação não se resolva antes do feriado de Páscoa.