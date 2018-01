Juro futuro recua e mercado mantêm tom positivo O mercado de juros iniciou os negócios no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com projeções das taxas em queda, dando seqüência à melhora de humor provocada ontem pelo resultado da prévia de inflação do IGP-M, dentro do esperado. Mas operadores não esperam que hoje o dia seja de grande movimento. Isso porque, devido ao feriado de Ações de Graças, o mercado norte-americano não opera, deixando os demais mercados praticamente sem referência e com a liquidez reduzida. "O dia hoje é complicado, porque com o mercado norte-americano parado, fica difícil o mercado definir uma tendência", afirma um operador. Às 10h10, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 projetava taxa de 12,91% ao ano na BM&F (ontem a projeção havia fechado em 12,94% ao ano). O DI de janeiro de 2009 está com taxa de 13,03% ao ano (13,09% ontem). Operadores observam que o tom dos negócios por aqui continua positivo. E isso deve garantir, inclusive, a colocação com tranqüilidade dos papéis do Tesouro Nacional que serão ofertados hoje em leilão. "Há apetite por papéis de longo prazo", afirma um operador. O mercado continua carregando algumas dúvidas sobre qual será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa Selic (juro básico da economia, hoje em 13,75% ao ano) na próxima semana. Desde ontem, vem crescendo a aposta de que o Copom manterá o ritmo de corte de juros em 0,5 ponto porcentual, o que levaria a taxa básica para o nível de 13,25% ao ano em dezembro. Há expectativa em relação à inflação medida pelo IPCA-15 de novembro, que sai amanhã. O mercado projeta um resultado para o indicador entre 0,32% e 0,40%. Operadores consideram que esse dado será fundamental para determinar para qual lado irá a tradicional corrida de última hora no mercado no pré-Copom.