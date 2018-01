Juro futuro recua, mas espaço para melhora é limitado O mercado futuro de juros está devolvendo, na abertura do pregão de hoje, uma parte da alta das projeções verificada ontem. Mas, dizem operadores, o mercado tem demonstrado que não tem força para grandes oscilações, nem para cima, nem para baixo. Não tem força para subir muito porque a atividade econômica é um argumento para a continuidade da queda da taxa Selic (juro básico da economia brasileira). Assim, quando as taxas avançam, surgem doadores de recursos, limitando a alta. Por outro lado, a inflação mais salgada medida pelo IGP-DI de outubro acrescentou muitas dúvidas ao cenário e o espaço para melhoras adicionais fica restrito. Hoje, portanto, operadores esperam que as taxas tenham pouca volatilidade, oscilando ao redor do nível do fechamento de ontem, acompanhando o cenário internacional - carregado de indicadores importantes. Por aqui, o próximo evento relevante acontece amanhã. É a divulgação do IPCA de outubro (índice oficial de inflação adotado pelo Banco Central para o regime de metas) que, na opinião de profissionais, tem grande chance de definir melhor a aposta do mercado. Embora na curva de juros os preços ainda contemplem uma chance maior de o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortar o juro mais uma vez em 0,5 ponto porcentual na próxima reunião, no final deste mês, entre operadores o que se vê é muitas dúvidas. "Depois do IGP-DI, os profissionais ficaram muito divididos sobre o que vai acontecer na reunião de novembro", afirma um operador. Às 10h02, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros, projetava taxa de 12,96% ao ano. Ontem, no fechamento dos negócios, a taxa era de 12,98% ao ano.