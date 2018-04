Juro futuro segue em alta refletindo dúvidas com exterior Os juros futuros acentuaram a alta, refletindo ainda o ambiente de incertezas no exterior. O volume de negócios é expressivo, com destaque para o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, que movimentou até as 11h47 211 mil contratos. Segundo operadores consultados, um fundo estrangeiro estaria tomando DIs de todos os vencimentos, pressionando as taxas. Esse investidor estaria reduzindo posições prefixadas, diante da piora de comportamento no exterior provocada pela ata conservadora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), divulgada ontem. Além disso, a cautela é reforçada pela alta dos preços dos bens importados nos EUA, de 1,7% em março - refletindo o salto da energia e do gás natural e indicando pressões inflacionárias externas migrando para o país. No horário citado, o DI com vencimento em janeiro de 2008 tinha taxa de 11,92% ao ano (11,90% ontem), o DI para janeiro de 2009 estava a 11,59% ao ano (11,56% ontem) e o DI para janeiro de 2010 a 11,46% (11,45% ontem).