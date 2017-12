Juro futuro sobe com alta do dólar As principais taxas projetadas pelos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fecharam em alta e com volume de negócios reduzido. O DI com vencimento para janeiro de 2008 (o mais líquido) encerrou em 14,53%, ante 14,46% na sexta-feira. Segundo analistas, o mercado de juros foi influenciado pela valorização do dólar e também pelo cenário político ainda indefinido. Tanto aqui quanto lá fora especialistas dizem não enxergar quadro de grande risco político num eventual afastamento do ministro Antonio Palocci - de resto, já cogitado anteriormente. A continuidade da política econômica estaria assegurada, afirmam. Mas admitem que pode haver um estresse momentâneo se e quando isso acontecer.