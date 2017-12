Juro futuro sobe com aversão ao risco O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou em 15,37% ao ano nesta segunda-feira, contra 15,10% do fechamento de sexta-feira. O mercado de juros não escapou da turbulência que afetou os mercados no mundo inteiro. A "aversão ao risco" continuou a dar o tom dos negócios, com os investidores buscando ativos mais seguros, o que significa migrar de países emergentes para mercados mais fortes, como o norte-americano e o japonês, por exemplo. A forte queda nos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, vista por este prisma de compra de ativo seguro, seguiu provocando estragos entre os mercados emergentes.