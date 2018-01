Juro futuro sobe; dia pode ser de correção de taxas As projeções das taxas de juros a partir dos contratos futuros de DI (depósitos interfinanceiros) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) estão em ligeira alta no início do pregão hoje. Possivelmente, as taxas estão sendo puxadas pelos números fortes das vendas do varejo no País em setembro (aumento de 2% em relação a agosto), de acordo com dados divulgados mais cedo pelo IBGE. O número mostra recuperação da atividade no terceiro trimestre e pode servir de argumento para aqueles que esperam que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central desacelere o ritmo de corte de juros na próxima reunião, no final deste mês. Profissionais observam que a alta das taxas futuras pode ser apenas uma correção, em razão de nos últimos dois dias os juros tiveram queda expressiva com o alívio da inflação norte-americana. Mas muita oscilação pode ocorrer nos próximos dias. Como ainda há muitas dúvidas sobre o rumo da política monetária no curto prazo, o mercado deve reagir a cada novo indicador, seja de atividade, seja de inflação. "Como não surgem fatos que definam o cenário, o mercado vai se ajustando a cada indicador", explica uma fonte do mercado financeiro. Operadores dizem que a correção de hoje deve ocorrer pela manhã e que, provavelmente, perderá força ao longo do dia. Por ser véspera de feriado (20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado em São Paulo, Rio e alguns municípios do interior), o dia promete ter fraca liquidez. "A menos que haja agitação no mercado internacional, é provável que os negócios se desacelerem ao longo do dia", diz um operador. Às 10h10, a taxa projetada pelo contrato de DI futuro com vencimento em janeiro de 2008 na BM&F estava em 12,97% ao ano (12,93% ontem, no final dos negócios). O DI de janeiro de 2009 projeta taxa de 13,07% ao ano (13,06% ontem).