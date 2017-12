Juro futuro sobe e termina o dia em 15,03% O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou hoje com taxa de 15,03%, contra 14,82% do fechamento de ontem. Durou pouco o alívio proporcionado ontem pelo índice de inflação ao produtor (PPI) norte-americano. Hoje cedo, o índice de inflação ao consumidor (CPI) de abril nos EUA provocou uma onda negativa nos mercados mundiais. Os mercados tornaram-se mais propensos a acreditarem que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) tem argumentos para elevar os juros na reunião dos dias 28 e 29 de junho. O CPI cheio ficou em 0,6%, dentro do previsto, mas o núcleo, que expurga a variação de alimentos e energia, subiu 0,3%, acima do esperado (0,2%).