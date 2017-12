Juro futuro sobe forte, com volatilidade dos mercados O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou projetando taxa de 16,65% ao ano hoje, bem acima dos 15,48% do fechamento de terça-feira. A volatilidade dos mercados internacionais afetou seriamente o mercado de juros, justamente um dos segmentos que vinham sendo mais favorecidos nos últimos anos pelo desempenho favorável dos ativos brasileiros. As taxas projetadas pelos DIs explodiram entre o final da manhã e o início da tarde. No fechamento, as taxas continuaram em forte alta, mas ficaram abaixo das máximas do dia. O mercado aguardou com ansiedade o resultado do leilão de compra e venda de Notas do Tesouro Nacional da série B (NTN-B, papel pós-fixado atrelado ao IPCA). O resultado do leilão foi considerado positivo, mas não aliviou o nervosismo dos investidores.