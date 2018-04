Juro futuro sobe na BM&F, mas com pouco fôlego O mercado futuro de juros iniciou o pregão na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) mostrando pouco fôlego. Depois de sucessivas quedas, alimentadas pela sinalização deixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de que a queda do juro básico (taxa Selic) pode acontecer com mais rapidez, operadores acreditam que a manhã de hoje será dedicada à realização de lucros. "O mercado vai embolsar um pouco do ganho dos últimos dias. Mas, cada vez que a taxa subir, vão aparecer novos vendedores, porque o otimismo continua", afirma um operador. O mercado deve desacelerar o ritmo esta semana, esperando pela divulgação da ata da reunião do Copom, na próxima quinta-feira. Somente a partir da leitura do documento é que o mercado deverá determinar se vale a pena continuar "amassando" a curva de juros ou se a parcimônia pode prevalecer. Até lá, alguns indicadores importantes, aqui e no exterior, podem contribuir para ajustes pontuais. Às 10h32, no pregão viva-voz da BM&F, a taxa de juro projetada pelo contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 estava em 11,61% ao ano, ante taxa de 11,58% ao ano do final da tarde de ontem. O DI de janeiro de 2009 projetava esta manhã taxa de 11,02% ao ano (10,97% ontem).