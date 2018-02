Juro futuro sobe um pouco devido a mau humor externo A projeção das taxas de juros, a partir dos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), sobe levemente nesta manhã, mas pode-se dizer que o movimento equivale mais a uma estabilidade do que a uma tendência de alta. Entretanto, dado o mau humor nos mercados internacionais com a alta inesperada do juro básico na Inglaterra, pode-se prever que os juros futuros devem manter esse ajuste para cima ao longo do dia. O contrato de DI com vencimento de janeiro de 2008, que é o mais negociado, projetava taxa de 14,64% ao ano às 10h25, pouco após o início do pregão regular da BM&F. Ontem a taxa projetada estava em 14,62% ao ano. O leilão de títulos prefixados e pós-fixados que o Tesouro Nacional realiza hoje também pode, eventualmente, contribuir para alguma pressão nos juros futuros. E as apostas de nova alta do juro nos Estados Unidos, na semana que vem, sugerem cautela nos negócios por enquanto.