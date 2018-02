Juro futuro tem dia tranqüilo e termina estável Os juros futuros tiveram um dia caracterizado pelo tranqüilidade. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou o dia projetando taxa estável em relação à de fechamento de ontem, em 13,71% ao ano. O mercado de juros apresentou pouca oscilação das taxas, mas com um volume de negócios considerado expressivo. Segundo operadores, o noticiário de hoje não justificou ajuste da taxa. O mercado monitorou o cenário internacional - que hoje também não apresentou tendência clara. O evento mais importante foi a divulgação dos dados sobre estoque de petróleo nos EUA. Os números apresentados pelo DOE e API mostraram queda no volume de petróleo bruto, mas crescimento nos estoques de derivados. E não foram capazes, portanto, de determinar um rumo para os mercados.