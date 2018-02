Juro futuro termina em alta à espera de eleições O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou projetando taxa de 13,73% ao ano, em alta de 0,15%. Na sexta-feira, este mesmo contrato encerrou a 13,71% ao ano. O mercado de juros fechou os negócios em alta depois de um dia de volatilidade. Segundo analistas, o dia refletiu cautela com o cenário político interno, motivada pela expectativa em relação à realização do primeiro turno das eleições presidenciais no próximo domingo.