Juro futuro termina em baixa com dados externos O noticiário foi movimentado hoje, mas o mercado de juros não, refletindo a ausência de muitos investidores neste dia encravado entre o final de semana e o feriado. Ainda assim, os juros futuros de prazo mais longo operaram em queda, apoiados nos dados favoráveis dos EUA e da pesquisa Focus do Banco Central, e abandonando por hora o ajuste das últimas sessões. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009, o mais negociado, fechou com taxa de 10,98% ao ano, ante taxa de 11% projetada no encerramento dos negócios na sexta-feira. A taxa do DI para janeiro de 2010 cedeu para 10,74%, de 10,79% na semana passada. O mercado amanheceu avaliando o impacto das notícias de que o banco central da China anunciou elevação em 0,50 ponto porcentual da taxa dos compulsórios dos bancos, para 11%, e das turbulências políticas na Turquia, que derrubaram a bolsa de Istambul (-4%). Apesar de recomendarem atenção, estes fatos não chegaram a afetar a abertura dos negócios com juros, uma vez que também já eram conhecidos os dados da pesquisa Focus. O levantamento, feito pelo BC junto ao mercado, com as previsões deste para os principais indicadores econômicos do Brasil, trouxe mais uma rodada de queda nas projeções dos índices de inflação para 2007. A pesquisa indicou recuo na previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007, de 3,78% para 3,69%. A projeção para a taxa básica de juros (Selic, atualmente em 12,50% ao ano) ao final de 2007 foi mantida em 11,25%, mas a projeção para 2008 recuou de 10,50% para 10%. No entanto, a tranqüilidade para as taxas futuras de juros foi assegurada mesmo pelos indicadores nos EUA, mais especificamente os dados sobre gastos com consumo e renda pessoal em março. O índice de preços dos gastos com consumo (PCE) ficou em 0,4% em março, menos que o esperado (0,5%).