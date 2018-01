Juro futuro termina o dia em alta com preocupação fiscal O mercado de juros acompanhou a realização de lucros vista nos demais segmentos e fechou em alta. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, terminou o dia projetando taxa de 12,47% ao ano, ante taxa de 12,47% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. A realização de lucros foi ancorada no cenário externo e com algum reforço das preocupações fiscais, dado o adiamento do anúncio do pacote de estímulo ao crescimento (que ficou para janeiro) e os acordos para aumento do salário mínimo e correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, admitiu hoje cedo que o acordo do salário mínimo para R$ 380 fechado ontem com as centrais sindicais terá interferência no pacote de medidas que o governo anunciará em janeiro. Segundo ele, uma parte das contas terá que ser refeita. Ele não disse, no entanto, se o governo vai reduzir as desonerações tributárias previstas inicialmente. Bernardo também admitiu que este acordo foi um dos motivos para o adiamento do pacote, que seria anunciado hoje. No exterior, as Bolsas de Nova York operam hoje em baixa. Às 16h04, o índice Dow Jones recuava 0,49% e o Nasdaq cedia 0,60%.