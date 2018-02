Juro futuro termina o dia em leve queda após IGP-10 O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou projetando taxa de 13,70% ao ano, contra a taxa de 13,71% do fechamento de ontem. O noticiário doméstico alimentou a percepção de que o cenário para os juros é de queda. Logo cedo, foi divulgado o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, que subiu 0,36%, ante alta de 0,27% em agosto. O resultado anunciado esta manhã ficou perto do piso das previsões dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,35% a 0,49%. Do lado da atividade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o dado sobre emprego industrial, que mostrou crescimento de 0,3% em julho ante junho, mas teve um recuo de 0,4% no acumulado no ano e no período de 12 meses. Segundo o IBGE, houve queda na renda: a folha de pagamento da indústria ficou 0,2% menor em julho se comparada à junho.