Juro futuro termina o dia em queda com inflação baixa Os juros futuros registraram fortes baixas hoje, e motivos para isso não faltaram, nem domésticos, nem externos. As taxas caíram refletindo a aposta de que, diante do cenário atual, há espaço para o juro cair mais: ou em maior intensidade, ou por um período mais longo do que era previsto. Esse otimismo, no entanto, não alterou a previsão de corte de 0,25 ponto na Selic (taxa básica de juros) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central ao fim de sua reunião, amanhã. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009, o mais negociado, fechou o dia com taxa de 11,46% ao ano, contra taxa de 11,53% ao ano projetada no encerramento dos negócios na sexta-feira. Profissionais apontam entre os motivos para o ambiente otimista hoje o resultado do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) da semana encerrada em 15/4, de 0,45%, abaixo das projeções (0,53%). O indicador é mais um na lista dos dados que têm mostrado alívio nos últimos dias, e que sugerem que o cenário para inflação é benigno. Essa percepção se refletiu na pesquisa semanal Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros, divulgada hoje pelo BC. A pesquisa, que também foi citada como um argumento para a queda dos juros futuros, mostrou queda nas projeções para o IPCA de 2007, de 3,86% para 3,81%. Além disso, as previsões para a Selic no final do ano recuaram de 11,50% para 11,25%