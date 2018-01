Juro máximo de empréstimo para aposentado cai para 2,64%

O teto para o juro cobrado dos aposentados e pensionistas do INSS nos empréstimos consignados caiu de 2,72% para 2,64% ao mês. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27, pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). A taxa começa a valer assim que for publicada no Diário Oficial a resolução do Conselho, o que, segundo o Ministério da Previdência, deve ocorrer até o início da semana que vem. Para reduzir a taxa, o CNPS usou como argumento a redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em um ponto porcentual desde fevereiro deste ano (caiu de 13% para 12% ao ano). A última redução nos juros definida pelo CNPS ocorreu em fevereiro deste ano.