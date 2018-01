Juro na BM&F cai, após temor pelo comunicado do Fed Após a divulgação do comunicado que acompanhou a definição da taxa básica de juros norte-americana ontem, o mercado de juros iniciou os negócios hoje projetando taxas em baixa. Às 10h030, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, estava a 12,50% ao ano, ante taxa de 12,53% ao ano projetada no encerramento do dia anterior na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A ausência de surpresas no comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), divulgado depois que o mercado doméstico de juros havia fechado, pode garantir um novo alívio às taxas futuras nesta quarta-feira. Ontem, a cautela que dominou os mercados internacionais por causa da espera pela decisão do Fed provocou uma correção técnica da curva de juros. Segundo relatam operadores, investidores, especialmente os estrangeiros, reduziram posições vendidas nesse mercado, depois de vários dias de queda expressiva nas taxas, por causa da expectativa pelo comunicado do BC dos EUA, que explicaria a decisão do Fed de manter inalterado o juro norte-americano. "A curva pré já havia atingido um prêmio de equilíbrio entre as apostas de 0,25 ponto e 0,5 ponto, e muitos players acharam melhor desfazer posições ontem", afirma um operador. Como não houve surpresa - o comunicado não apresentou mudanças importantes em relação ao anterior e, com isso, indicou que a política monetária não deve mudar no curto prazo -, esses investidores podem voltar ao mercado e aplicar em juros. "Os investidores que saíram ontem podem aumentar exposição novamente, porque o ambiente continua muito favorável à queda dos juros", afirma um operador. Alguma volatilidade nos negócios não está descartada, no entanto. Afinal, hoje é dia de divulgação dos números de vendas no varejo nos Estados Unidos. Embora o comunicado do Fed ontem tenha sido considerado muito favorável à tranqüilidade dos mercados, sempre há chance de alguma reação.