Juro na BM&F cai com ata do Copom favorável para inflação A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje pelo Banco Central, foi considerada positiva pelo mercado de juros e está estimulando os investidores a aplicarem nos contratos de depósito interfinanceiro (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Segundo relataram operadores, já existe um movimento por parte de investidores que estavam "tomados" em juros zerando posição, fazendo prevenção de prejuízo. "A ata efetivamente trouxe de volta a possibilidade de um novo corte de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic e isso está levando investidores a mudarem de posição", afirma um operador. Esse ajuste está provocando uma queda expressiva das taxas futuras na BM&F. Às 10h06 o juro com vencimento em janeiro de 2008 tinha taxa de 12,56% ao ano, ante 12,65% ao ano do dia anterior. Profissionais entendem que a ata divulgada hoje não define, por si só, a aposta para a próxima reunião. Afinal, o documento tem a função de justificar a decisão do comitê de reduzir em 0,5 ponto porcentual, e não de fazer previsões. De todo modo, o Copom tratou de alguns pontos importantes do cenário - inflação e atividade econômica - de forma positiva, abalando a convicção que imperava logo após a reunião passada de que o ritmo de alívio monetário seria reduzido. Para justificar essa análise, profissionais destacam a redução na projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2007 tanto no cenário de referência quanto no de mercado, colocando, pela primeira vez, ambas abaixo da meta. Essa mudança pode ser explicada pela queda na previsão para reajustes dos preços administrados em 2007, de 5,4% para 4,8% - considerada expressiva pelos analistas. A ata também alimenta expectativas mais otimistas em relação à política monetária quando fala sobre o desempenho da atividade econômica. O documento observa que houve uma redução no nível de utilização da capacidade instalada no acumulado dos primeiros nove meses do ano, em 0,4 ponto porcentual, reflete o aumento do investimento produtivo - que, segundo o documento, continua robusto. E que esse fato, aliado ao crescimento das importações, afasta o risco de descompasso entre demanda e oferta agregada ao longo dos próximos trimestres. Esses pontos levaram o mercado a acreditar que ainda pode haver mais uma redução do juro em meio ponto porcentual em janeiro, mesmo com todas as advertências feitas pelo Banco Central de que, em algum momento, será preciso diminuir o ritmo de corte de juro.