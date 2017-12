Juro nos EUA segura Bovespa; Palocci ajuda O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a sexta-feira com valorização de 0,28% em relação a ontem, a 37.577 pontos, com fraco volume de negócios de R$ 1,58 bilhão. Embora tenha recuperado parte da perda da véspera (-1%), a bolsa subiu com moderação e a movimentação financeira foi contida pela expectativa com a reunião do BC norte-americano na próxima terça-feira e pelas incertezas geradas pelas denúncias contra o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que continuam nas primeiras páginas dos jornais. A boa notícia do dia veio do indicador de vendas de imóveis novos nos EUA, que desabou 10,5% em fevereiro, sugerindo que a economia norte-americana não anda tão aquecida como alguns analistas previam, a ponto de exigir altas mais agressivas nos juros dos EUA.