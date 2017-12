Juro para janeiro de 2008 fecha em 14,98%, ante 14,92% O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou com taxa de 14,98% hoje, acima dos 14,92% do fechamento de sexta-feira. "Aversão ao risco" foi a expressão mais citada nas mesas de operações do mercado doméstico de juros hoje. Os juros dos contratos de DI futuro subiram na esteira do dólar, registrando uma liquidez elevada para uma segunda-feira. Este movimento defensivo ocorre apesar da queda dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA e do petróleo. Operadores afirmam que, apesar da queda dos juros desses títulos, eles permanecem em patamares muito elevados. Quanto à queda das commodities observada nesta manhã, avaliam as mesmas fontes, apenas ajudou o cenário externo a não se deteriorar ainda mais.