Juro para janeiro de 2008 fecha em alta, a 14,65% O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a sexta-feira em alta, projetando taxa de 14,65%, contra taxa de 14,48% de ontem. O relatório de emprego dos EUA (payroll) foi divulgado hoje, provocando a volatilidade que estava represada desde o início da semana. O relatório é tido em alta consideração pela comunidade financeira quando se trata de avaliar o rumo das taxas de juro no nos EUA. Os investidores, após analisarem o relatório, não mudaram o cenário para o juro, mas foi reforçada a percepção de que o Fed Fund chegará a 5% em junho. O debate de eventual elevação acima disso, tomada por alguns grupos, continua. Com isso, os juros dos títulos do Tesouro norte-americano subiram, levando junto os juros no mercado de DI futuro.