Juro para janeiro de 2008 fecha em queda O contrato de juro para janeiro de 2008 (o mais negociado) fechou a sexta-feira em queda, projetando taxa de 14,64%, contra taxa de 14,67% de quinta-feira. O Conselho Monetário Nacional (CMN) foi um pouco mais conservador do que apostava o mercado e, com isso levou as taxas de DI às mínimas do dia. Durante a tarde, o CMN decidiu reduzir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 9% para 8,15%, sendo que a expectativa é que a taxa recuasse para 8%.