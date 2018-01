Juro recua na abertura com dados da pesquisa Focus As principais taxas de juros negociadas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriram em queda. A nova rodada de redução das projeções para inflação mostrada pela Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, foi mais modesta do que as anteriores. Mas, mesmo assim, dá suporte para um ajuste para baixo das taxas de juros projetadas no mercado de futuros. Às 10h10, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 projetava taxa de 12,06% ao ano, ante 12,09% ao ano. O DI com vencimento em janeiro de 2009 tinha taxa de 11,77% ao ano. Na sexta-feira, este mesmo contrato terminou a 11,82% ao ano. A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007 caiu de 3,94% para 3,91% e, para 2008, manteve-se em 4%. As estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, permaneceram inalteradas, mostrando que, apesar do recuo da inflação e das expectativas para os índices de preços, a aposta dos economistas continua sendo que o corte do juro na reunião de março será de 0,25 ponto porcentual.