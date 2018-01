Juro sobe um pouco, em movimento de correção técnica A projeção dos juros a partir dos contratos futuros negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) está em ligeira alta esta manhã, em movimento atribuído a uma correção técnica após a expressiva queda das taxas nos últimos dias. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado na BM&F) projetava taxa de 12,52% ao ano às 9h55. Ontem, no fechamento do pregão, a taxa era de 12,50% ao ano. O DI de janeiro de 2009 está em 12,56% ao ano (12,54% ontem), mas esse vencimento tem poucos negócios. Segundo operadores, o movimento de hoje tem como pano de fundo o clima de cautela no mercado financeiro provocado pela expectativa com a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que anunciará às 17h15 (de Brasília) a sua decisão sobre o rumo da taxa de juros básica norte-americana. Mais do que a decisão em si - é unânime a previsão de que o Fed manterá inalterado o juro do país em 5,25% ao ano -, o mercado quer ver se o comunicado divulgado após a reunião dará alguma indicação dos próximos passos do comitê. A reação do mercado internacional ao texto desse comunicado pode influenciar o humor por aqui, segundo operadores. Profissionais dizem que essa influência do mercado internacional sobre os negócios aqui não altera a convicção de que a tendência do juro local é de queda. A divulgação da primeira prévia de dezembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ontem, abaixo do piso das expectativas, foi considerado um indicador muito relevante e confirma a avaliação de que o cenário apresenta todas condições para a queda dos juros. Mas, em uma semana de liquidez mais estreita e depois de um período de quedas sucessivas, é natural que haja algum ajuste. "A queda verificada nos últimos dois dias nos juros foi provocada por poucos grandes players, que operaram principalmente com os DIs longos. Agora, é provável que haja alguma correção, principalmente no desenho da curva, que ficou muito inclinada", afirma um operador.