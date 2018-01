Juro tem nova rodada de corte O recuo do preço do dólar e a divulgação da inflação medida pelo IPCA-15 de fevereiro provocaram uma nova rodada de corte das projeções para as taxas de juros no mercado futuro, demonstrando um maior otimismo dos investidores em relação à queda da taxa Selic. Por outro lado, esse otimismo representa menor perspectiva de remuneração nas aplicações de renda fixa. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2007, que espelha a perspectiva para a taxa Selic na virada do ano, fechou a 15,38% ao ano na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), depois de oscilar entre taxa máxima de 15,44% e mínima de 15,30%. Nas operações de swap (troca) de remuneração prefixada por pós-fixada (Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI), a taxa era de 15,35%, ante 15,53% há sete dias. Para pequenas quantias, o Certificado de Depósito Bancário (CDB) com prazo de 30 dias prometia remuneração, em média, de 13,31%, com perda de 0,07 ponto em relação à terça-feira e de 0,22 ponto em relação à quarta-feira da semana passada. Tendências Para operadores ouvidos pelo serviço AE News, de informações financeiras da Agência Estado, os números comportados de inflação, ao lado de fatores como a isenção para o investimento externo em títulos, devem continuar sustentando um comportamento positivo dos juros. A alta do dólar, admitem, poderia ser um limitado desta queda dos juros, mas apenas se o mercado começar a enxergar uma tendência firme de recuperação da moeda americana, o que ainda não é caso. Por ora, ainda prevalece a avaliação de que o déficit em transações correntes em janeiro, divulgado na última terça-feira, foi sazonal.