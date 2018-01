Juros abrem em alta à espera dos dados da Anfavea O mercado de juros abriu dando seqüência ao movimento de realização de lucros, motivado pelas dúvidas deixadas pelos indicadores econômicos divulgados ontem (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna/IGP-DI e produção industrial), pela expectativa pelos dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e pelo clima de cautela no exterior - provocado pelo avanço dos democratas no Congresso norte-americano. Mas, dizem operadores, o ajuste das taxas deverá ser modesto. Apesar de a inflação estar mais alta, o que colocou muitas dúvidas sobre os próximos passos da política monetária, a atividade industrial fraca, revelada no dia anterior pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), garante que o alívio monetário prosseguirá, ainda que em ritmo mais lento. Por isso, dizem operadores, as taxas estão em ligeira alta, mas é possível observar a presença de vendedores nesse mercado. Às 10h12, na Bolsa de Mercadorias & Futuros, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 projetava taxa de juros de 12,95% ao ano, ante 12,91% ao ano de ontem. A alta da inflação foi confirmada hoje pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). A taxa subiu 0,30%, ante 0,14% - perto do teto das estimativas, que variavam entre 0,14% e 0,33%. A aceleração da inflação era esperada neste final de ano. A questão é a intensidade dessa alta - especialmente a verificada no IGP-DI de ontem. Assim, os próximos indicadores sobre atividade serão fundamentais para o mercado avaliar se há algum risco de choque de oferta.