Juros abrem em alta, com liquidez baixa e cautela Liquidez estreita e continuidade do movimento de queda das taxas visto na quarta-feira é o que esperam os especialistas no mercado doméstico de juros para a manhã de hoje. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), abriu os negócios projetando taxa de 12,94% ao ano, ante taxa de 12,92% ao ano projetada no encerramento dos negócios na quarta-feira. Ontem, enquanto os investidores descansavam por aqui, durante o feriado de Finados, nos EUA novos indicadores foram divulgados. No saldo geral, permanece a avaliação de que o futuro das taxas de juros norte-americanas tende a ser favorável aos países emergentes. Os dados referentes a custo de mão-de-obra superaram o previsto e provocaram preocupação momentânea com inflação em Nova York ontem. Os números de produtividade, no entanto, ficaram aquém do estimado, reforçando as perspectivas de desaquecimento da atividade norte-americana. Por enquanto, não mudou o quadro para a taxa de juros dos EUA e isso transforma-se em reforço na perspectiva de queda do juro interno. Mas há uma dose de cautela, por isso o DI para janeiro de 2008 encontrava espaço para realização de lucro na abertura. Até porque, nos EUA, os juros dos títulos do Tesouro (Treasuries), que operavam em queda logo cedo, perderam fôlego e operavam "de lado" por volta das 10 horas. Essa cautela tende a ser mantida pelo menos até que saiam os dados dos EUA de hoje e que devem definir o rumo dos juros lá fora e aqui. Às 10h30 será divulgado o mais importante, o payroll (relatório de emprego). Às 12 horas sai o ISM de serviços. Nos contratos de prazos mais curtos do mercado doméstico, no entanto, as taxas de juros registravam pequenos recuos. Segundo operadores, é nos contratos de vencimento mais próximo que o fôlego para queda de juro permanece mais forte. Para o longo prazo, o mercado computa pequeno risco por conta das incertezas que ainda persistem em relação à formação da equipe de governo do segundo mandato do presidente Lula.