Juros abrem em baixa, mas fôlego depende do cenário externo O mercado de juros dá sinais de que está disposto a dar continuidade à trajetória de queda das taxas, verificada ontem. E de forma mais intensa nos contratos longos. No pregão eletrônico da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o vencimento de DI (depósito interfinanceiro) mais líquido, em janeiro de 2008, já rompeu o piso dos 13% ao ano e, às 10 horas, estava em 12,98% ao ano. Ontem, esse contrato encerrou o pregão com taxa de 13,01%. Já o DI de janeiro de 2009 tinha taxa de 13,14%, ante 13,21% ontem. A continuidade desse movimento no pregão viva-voz, segundo profissionais, dependerá do noticiário internacional. Hoje, serão divulgados indicadores da economia norte-americana, sendo o destaque o índice de atividade industrial, que o Instituto para gestão de Oferta (ISM) divulga às 12 horas (no mesmo horário, o Departamento do Comércio divulga o indicador de gastos no setor de construção em setembro). "Se o indicador vier em linha ou acima do esperado, haverá uma reação positiva", afirma um operador. Internamente, o mercado parece não estar preocupado com o noticiário político, nem com as demonstrações de divergência dentro do governo. O fato de o presidente Lula ter reafirmado seu compromisso com a atual política econômica - e mostrado que é ele quem decidirá essas questões - tranqüiliza. "O mercado entendeu que é normal, em um governo petista, haver tantas divergências, e enxerga esse momento como uma acomodação de poder, em um momento de transição para o segundo governo", afirma um operador. Ele destaca que ruídos políticos devem gerar volatilidade no mercado, mas dificilmente alterarão a tendência de queda dos juros. "O cenário mundial é favorável à queda de juros, por isso a questão política pode até gerar oscilação, mas não impedirá a continuidade do recuo das taxas", diz um profissional.