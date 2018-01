Juros abrem em queda; não há consenso sobre Copom O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de novembro, abaixo das expectativas, deve garantir fôlego para o mercado de juros nesta quarta-feira, e estimular a corrida de analistas para apostas de última hora para o Comitê de Política Monetária (Copom), que define hoje o rumo da taxa Selic. Ontem, operadores observaram fluxo de investidores aplicando nos contratos curtos, montando posições favoráveis a um corte de 0,5 ponto porcentual para os juros básicos. Hoje, dizem profissionais, esse movimento deve crescer, por causa do IGP-M mais baixo. Apesar das apostas feitas na terça-feira, a probabilidade de uma redução de meio ponto não avançou muito em relação à hipótese de 0,25 ponto: na abertura do pregão eletrônico da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais curto (DI com vencimento em dezembro de 2006) projetava um corte de 0,35 ponto - exatamente no meio do caminho entre o 0,25 ponto e o 0,5 ponto - e, o contrato seguinte (DI de janeiro de 2007), 0,26 ponto. Às 10h10, o DI futuro de janeiro de 2008 (vencimento mais negociado) projetava taxa de 12,86% ao ano (ontem fechou em 12,89% ao ano). O IGP-M de novembro subiu 0,75% ante 0,47% em outubro. A taxa ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado. Operadores dizem que o movimento do mercado internacional deve também continuar influenciando os preços, especialmente nos contratos mais longos. Às 11h30 será divulgada a primeira revisão do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. E às 13 horas sairão os dados de vendas de imóveis residenciais novos em outubro no país. "Se houver uma piora de humor por lá (EUA), o mercado pode devolver a melhora por aqui", afirma um operador.