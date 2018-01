Juros americanos devem subir, indica ata do Fed O aperto monetário decidido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em sua última reunião, em 31 de janeiro, levou a taxa básica de juros "perto de onde ela precisava estar", em 4,5% ao ano, mas novas altas poderão ser necessárias para manter em xeque o "risco contínuo de alta" da inflação. Essas informações constam da ata da reunião, divulgada ontem. Segundo o documento, alguns membros do Comitê de Mercado Aberto advertiram que os dados recentes de preços saíram mais altos do que seria desejável e que a economia dos EUA está operando "perto do limite" de sua capacidade. "Embora a posição da política monetária parecesse estar próxima de onde ela precisava estar, tendo em vista a atual perspectiva, algum aperto monetário adicional poderia ser necessário para manter contidas as pressões inflacionárias." A ata acrescenta que "na visão de alguns membros, a possibilidade de medidas adicionais de política monetária foi reforçada pelos indicadores do núcleo da inflação e pelas expectativas de inflação, que eram mais altas do que seria desejável no longo prazo". O texto também afirma que a política monetária será cada vez mais dependente de indicadores e "já não poderá ser prejulgada com o grau anterior de confiança". Nas projeções divulgadas na na semana passada, o Fed prevê que o PIB dos EUA tenha um crescimento de 3,5% em 2006 e entre 3,0% e 3,5% em 2007. O Fed também prevê que o núcleo do índice de preços dos gastos com consumo suba 2% em 2006 e avance de 1,75% a 2,00% em 2007 e que a taxa de desemprego fique entre 4,75% e 5% neste ano e no próximo. Segundo a ata, os participantes da reunião de janeiro viram que "sinais de desaceleração no mercado de moradias haviam se tornado mais evidentes" e que uma moderação dos preços dos imóveis residenciais poderia pressionar o consumo, embora os gastos dos consumidores devam continuar a ser apoiados pelos ganhos no emprego e na renda. O documento também diz que alguns membros "comentaram as incertezas referentes à extensão da folga de capacidade nos mercados de mão-de-obra e à perspectiva dos custos da mão-de-obra" e que a produtividade será crucial na determinação das pressões de custos das empresas e do emprego. Quanto à perspectivas dos investimentos das empresas, o Fed disse esperar "gastos razoavelmente robustos em bens de capital, ainda que o crescimento econômico se desacelere um pouco". Indicadores antecedentes O instituto privado de pesquisa Conference Board informou ontem que o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a janeiro subiu 1,1%, para 140,1 pontos. A previsão dos economistas era de uma alta de 0,5%. O aumento de 0,1% do mês anterior foi revisado em alta, para 0,3%. O Conference Board observou que seis dos 10 indicadores que integram o índice antecedente mostraram evolução em janeiro. "De maneira geral, o índice confirma os primeiros indicadores de 2006, mostrando que a economia começou o ano vigorosa", disseram analistas do grupo financeiro Nomura Securities.