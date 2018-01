Juros batem mínimas reagindo ao dólar e a dados da CNI Os juros futuros aceleraram a queda nesta manhã, acompanhando o alívio verificado na cotação do dólar e os dados sobre produção industrial divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A moeda norte-americana era negociada às 11h30 na taxa mínima do dia, a R$ 2,157, queda de 0,32% (dólar comercial, no mercado interbancário). O juro do contrato futuro de DI (depósito interfinanceiro) mais líquido na Bolsa de Mercadorias & Futuros, com vencimento em janeiro de 2008, rompeu o piso de 12,70% ao ano, para bater a mínima de 12,69% ao ano (ante 12,74% ontem). Segundo operadores, além da queda do dólar, um dado importante para o mercado de juros foi a redução do nível de utilização da capacidade instalada da indústria, em outubro, para 81,8%, ante 82,2% em setembro e 81,4% em outubro do ano passado. Essa informação é bastante relevante, porque reduz o risco de o crescimento da produção da indústria reduzir o chamado hiato do produto e, assim, gerar pressão inflacionária no futuro. Segundo a CNI, as vendas reais da indústria cresceram 1,69% em outubro na comparação a setembro, e 10,74% na comparação com igual período do ano passado.