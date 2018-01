Juros caem acompanhando mercado internacional O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 12,89% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,93% ao ano. Os juros caíram depois de acompanharem, durante todo o dia, o comportamento do mercado internacional, cuja agenda da semana é repleta de eventos relevantes. Internamente, a expectativa em relação à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começou hoje e termina amanhã, não teve força para provocar grandes movimentos. O mercado segue dividido sobre qual será a decisão do Comitê: corte de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual da taxa básica de juros do Brasil (Selic), atualmente em 13,75% ao ano. Operadores apontaram que os investidores também aguardam a definição do pacote de medidas fiscais do governo federal, que tem sido discutido há dias. A questão deve ter mais peso nos preços dos ativos no mercado daqui para frente. Afinal, está claro, para os profissionais, que o pretendido crescimento econômico do País não poderá ser feito apenas com queda de juros, mas com medidas para desonerar o setor produtivo e reduzir os gastos em todas as esferas do governo.