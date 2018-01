Juros caem apesar de mau humor nos EUA O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou com taxa de 12,71% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,74% ao ano. As taxas de juros fecharam em baixa apesar da reação negativa após a divulgação dos indicadores econômicos norte-americanos que provocaram mau humor nos mercados de Nova York. Segundo analistas, o recuo das taxas hoje ainda seria um movimento de ajuste ao corte dos juros básicos do Brasil em meio ponto porcentual, para 13,25% ao ano. A divulgação hoje do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), referente à última semana de novembro, abaixo do esperado, também foi um argumento para a queda verificada no mercado de juros. Os investidores esperam, a partir de agora, sinais mais firmes por parte do governo federal de que a política fiscal no novo governo Lula visará não apenas aumento das receitas, mas também ajustes que incentivem o setor produtivo.