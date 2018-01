Juros caem com cenários interno e externo favoráveis O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou os negócios com taxa de 12,43% ao ano. Na sexta-feira, este mesmo contrato projetava taxa de 12,46% ao ano. O mercado de juros manteve a trajetória de queda sustentado pela perspectiva favorável de continuidade dos cortes da taxa básica de juros do País (Selic) e beneficiado, adicionalmente, pelo bom comportamento do mercado externo hoje, com as Bolsas de Nova York em alta. Apesar da agenda fraca desta segunda-feira, os indicadores que interessavam ao mercado de juros mostraram sintonia com as perspectivas positivas. O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de dezembro subiu 0,39%, de acordo as previsões dos analistas (alta de 0,36% a 0,48%) e abaixo da mediana dessas expectativas (0,41%). E a pesquisa Focus feita pelo Banco Central (BC) com projeções de mercado trouxe como destaque a queda da previsão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2007, de 4,09% para 4,06%. Segundo analistas, o resultado confirma um horizonte tranqüilo em relação à inflação.