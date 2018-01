Juros caem com investidores na expectativa por Copom O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou o dia com taxa de 12,87% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,89% ao ano. O mercado de juros aproveitou o bom resultado do IGP-M de novembro e o clima positivo no exterior para fazer a tradicional corrida de última hora antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). A curva de juros continuou mostrando que não há consenso sobre qual será a intensidade do corte da taxa básica de juros do País (Selic), atualmente em 13,75% ao ano. Mas, segundo operadores, houve um fluxo de novas posições compatíveis com um corte de 0,5 ponto porcentual. Operadores afirmam que o IGP-M de novembro, abaixo das expectativas, foi um fator importante para o fôlego do mercado de juros nesta quarta-feira. Afinal, os IGPs foram os índices de inflação que mais surpreenderam com taxas elevadas neste final de ano. E a desaceleração dessa escalada de alta pode confirmar a tese de alguns economistas de que a alta dos IGPs foi, na verdade, uma antecipação do que ocorreria no início do ano. Entre os argumentos dos defensores do corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, o mais importante é o fraco desempenho econômico. A melhora do mercado internacional também estimulou as apostas mais otimistas para o Copom. Perto do fechamento do mercado de juros, as bolsas norte-americanas operavam em alta, motivadas pela revisão em alta do PIB norte-americano do terceiro trimestre, que superou as previsões de analistas.