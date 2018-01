Juros caem com otimismo após dados de inflação O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou os negócios com taxa de 12,50% ao ano. Ontem, este mesmo contrato fechou projetando taxa de 12,55% ao ano. O mercado de juros manteve o tom positivo nesta sexta-feira, com taxas em queda em um pregão com movimento expressivo. Depois da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada ontem, que tornou as expectativas dos investidores mais otimistas em relação ao futuro da taxa básica de juros do País (Selic), atualmente em 13,25% ao ano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro, anunciado hoje, ligeiramente abaixo do esperado por analistas, reforçou a queda dos juros. Ainda no campo inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 7 de dezembro, também divulgado hoje, subiu 0,33%, ante aumento de 0,24% na quadrissemana anterior, de até 30 de novembro. A taxa ficou de acordo com as estimativas do mercado financeiro (alta de 0,20% a 0,38%). Segundo operadores, esses dados divulgados confirmam que a inflação corrente não representa um fator de preocupação. Já a partir da leitura da ata do Copom, os investidores avaliaram que não há, no horizonte de curto prazo, risco de descompasso entre oferta e demanda. O que, na opinião dos analistas, aumenta significativamente a chance de a autoridade monetária voltar a cortar o juro em 0,5 ponto porcentual na reunião de janeiro.