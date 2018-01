Juros caem com tom tranqüilo do comunicado do Fed O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou os negócios com taxa de 12,51% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,53% ao ano. As taxas caíram hoje, no mercado de juros, após terem feito uma correção em alta ontem, com investidores aproveitando o clima de expectativa pela reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, para definir a nova taxa básica de juros do país. Segundo operadores, o tom tranqüilo do comunicado divulgado pelo Fed, explicando a decisão de manter os juros inalterados nos EUA, ajudou a trazer de volta ao mercado investidores que, ontem, haviam reduzido posições vendidas em DIs. A queda das taxas ocorreu em um pregão com volumes expressivos de negócios, o que não era esperado nesta semana de dezembro. O mercado também reagiu, hoje, a sinais de que o desempenho da economia brasileira, neste final de ano, pode ser ainda pior que o previsto. A Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (PIMES), do IBGE, referente a outubro, mostrou leve piora da ocupação. Entre setembro e outubro, o total de pessoas ocupadas recuou 0,2%, em termos dessazonalizados. Já a folha de pagamento real mostrou alta de 2,0%, considerando-se a mesma base de comparação. E o emprego industrial caiu 0,2% em outubro ante setembro. O mercado também projeta um resultado ruim do dado nacional de vendas no varejo, que o IBGE divulga na sexta-feira. As projeções variam de uma queda de 1,00% a um crescimento de 0,10% em outubro ante setembro.