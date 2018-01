Juros caem diante de índice de inflação estável nos EUA O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerrou os negócios com taxa de 12,46% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,52% ao ano. O anúncio de que o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) de novembro ficou estável, indicando que a inflação norte-americana está sob controle, deu fôlego extra ao mercado de juros nesta sexta-feira. As taxas dos DIs intensificaram a queda após a divulgação do indicador, que provocou uma melhora generalizada nos mercados financeiros. O CPI impulsionou o desempenho das Bolsas de Nova York e o índice Dow Jones atingiu novo nível recorde ao longo do dia, aos 12.480 pontos. E, no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) superou os 44 mil pontos após a divulgação do indicador norte-americano. Os DIs acompanharam o clima positivo em todos os vencimentos, mas, de forma mais intensa, nos contratos de prazo mais longo, que concentram os investimentos estrangeiros.