Juros caem diante de otimismo com cenário interno O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminou o dia com taxa de 12,43% ao ano. Ontem, este mesmo contrato projetava taxa de 12,46% ao ano. Apesar do fraco volume de negócios, as taxas de juros voltaram a cair hoje, refletindo a calmaria no exterior e, principalmente, o ambiente doméstico favorável à continuidade de redução da taxa básica de juros do País (Selic). Segundo analistas, ainda teve impacto no mercado, nesta quarta-feira, a redução das projeções de mercado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2007, de 4,06% para 4%, e da Selic também do ano que vem, de 12% para 11,75%, apontadas na pesquisa Focus divulgada ontem, pelo Banco Central (BC). A sondagem considera as expectativas de instituições financeiras em relação à economia do Brasil. Embora não tenham surgido indicadores importantes hoje, o mercado demonstrou disposição em seguir reduzindo prêmios com base nos sinais recentes de inflação sob controle de recuperação lenta da atividade. Operadores destacaram notícias que têm saído nos jornais apontando um desempenho do setor de varejo mais fraco que o esperado por analistas neste fim de ano. Amanhã, será divulgado o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro, que pode reforçar o bom humor dos investidores.