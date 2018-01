Juros caem forte na BM&F reagindo a cenário positivo As projeções dos juros estão em forte queda esta manhã na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), refletindo a percepção positiva do cenário econômico doméstico e internacional, que deve viabilizar a continuidade da queda da taxa Selic (juro básico da economia brasileira). Segundo operadores, as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando seu compromisso com o rigor fiscal e com a atual política econômica fazem parte do pano de fundo dessa melhora. "O mercado mantinha algum prêmio nos contratos, devido às incertezas sobre a transição para o próximo governo. Mas as declarações de Lula deram confiança de que a política monetária será mantida", afirma um operador. As declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, também contribuíram para reforçar o otimismo do mercado. Meirelles manteve um tom afinado com o do presidente Lula, e afirmou: "Há quem pense que, para crescer mais, é preciso admitir mais inflação. Está pensando errado, está matando o crescimento futuro.? Segundo ele, boa parte dos resultados eleitorais que o presidente Lula acaba de colher é conseqüência da melhora do padrão de vida da população. ?Está relacionada com a derrubada da inflação?, afirma Meirelles. O ambiente externo também autoriza o recuo das taxas, segundo profissionais. Esta manhã, os índices futuros das bolsas norte-americanas operam em alta, estimulando a valorização também da Bovespa. "O cenário mundial é favorável à queda dos juros e isso garante a tendência de queda das taxas. Por isso, na dúvida, os juros caem", afirma um operador. Na BM&F, o contrato futuro de DI (depósito interfinanceiro) com vencimento em janeiro de 2008 atingiu a mínima do dia, com taxa de 12,95% ao ano. Ontem, no fechamento do pregão, esse contrato projetava taxa de 13,01%. A queda é mais intensa nos contratos longos. A taxa do DI de janeiro de 2009 estava em 13,13% ao ano no final desta manhã, ante 13,21% de ontem.