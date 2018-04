Juros devolvem alta na abertura; mercado espera ata do Copom Apesar do comportamento do câmbio, com o dólar em alta, os juros futuros encontram espaço nesta manhã para devolver a pressão verificada no fechamento de ontem, mas a expectativa da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que será divulgada amanhã de manhã, deve travar os negócios hoje ao longo do dia. Por isso, a previsão é de que o mercado opere apenas em operações de um dia, sem assumir grandes posições. Às 10h20, as taxas dos contratos futuros de DI (depósito interfinanceiro) operavam em queda na maioria dos vencimentos na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o DI janeiro de 2008 em 13,19% ao ano, ante ajuste de 13,24% e fechamento ontem de 13,25%. Nos juros, o resultado do encontro do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que anuncia nesta tarde sua decisão a respeito da taxa de juros, deverá ser apenas monitorado.