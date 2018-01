Juros: DI de janeiro de 2008 é cotado em queda de 0,17% Ainda sem negócios registrados, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de um dia abriu cotado hoje a 12,07% ao ano, com perda de 0,17% ou de 0,02 ponto porcentual em relação à sexta-feira. Segundo analistas, a reação negativa do mercado internacional à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro nos EUA pode estimular uma realização de lucros nesta quarta-feira. O CPI subiu 0,2% em janeiro, acima do aumento de 0,1% esperado pelos analistas, e o núcleo avançou 0,3%, superando a previsão de alta de 0,2%. Diante do indicador, mostrando inflação mais salgada do que o previsto, os índices futuros das bolsas norte-americanas operam em queda (o Nasdaq futuro cai neste momento 0,37% e o S&P 500 recua 0,35%). Além do ambiente negativo nos EUA, as bolsas européias também operam no vermelho, contribuindo para uma abertura negativa dos mercados domésticos. Internamente, o principal evento do dia foi a divulgação da pesquisa Focus que, mais uma vez, mostrou recuo nas projeções de inflação. A projeção do IPCA para 2007 queda de 3,97% para 3,94%. A previsão do IPCA 12 meses à frente caiu de 3,95% para 3,89%. Para 2008, a previsão manteve-se em 4%. A tranqüilidade em relação à inflação indica que a tendência no mercado de juros continua sendo de queda. E qualquer ajuste hoje deve ser entendido como realização de lucros.