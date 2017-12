Juros dos títulos do Tesouro dos EUA fecham em queda Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com respectiva queda dos juros, levando o juro do papel de 10 anos (T-note) para seu nível mais baixo em uma semana, depois do dado fraco de vendas no varejo, segundo analistas. O juro da T-note 10 anos caiu de uma máxima de 4,80%, registrada na terça-feira da semana passada, para ao redor de 4,68% na mínima do dia, encerrando a terça-feira pouco abaixo de 4,70%. Ian Lyngen, estrategista de taxas de juro da RBS Greenwich Capital, disse que "depois de uma pesada liquidação" dos Treasuries no início do mês, "estávamos precisando de uma correção, por enquanto". Na semana passada, "estávamos num patamar onde os investidores não estavam confortáveis", disse Lyngen. Também influenciaram os negócios nesta terça-feira as supostas projeções da Medley Global Advisors - uma conhecida empresa de consultoria que discute as questões monetárias globais - de que o BC americano (Federal Reserve) vai encerrar seu ciclo de alta do juro com uma taxa entre 4,75% ou 5%. No encerramento da sessão, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava a 4,708%, de 4,76% ontem; o juro da T-note 10 anos estava a 4,696%, de 4,767% ontem; o juro da T-note 2 anos estava a 4,64%, de 4,716% ontem. As informações são da Dow Jones.