Juros dos títulos do Tesouro dos EUA têm alta forte Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com correspondente alta nos juros. Os Treasuries cujos preços mais caíram foram os de prazos mais longos, com os participantes do mercado continuando a ajustar posições à expectativa de que o ciclo de apertos monetários do Federal Reserve (o BC americano) será mais prolongado do que se previa anteriormente. Durante a sessão, o juro das T-notes de 10 anos testou os 4,75%, o que contribuiu para a aceleração do movimento de venda. Os dois indicadores divulgados hoje tiveram pouco impacto no mercado. O Departamento do Comércio dos EUA informou que as encomendas à indústria em janeiro caíram 4,5%; economistas previam uma queda maior, de 5,5%. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, por sua vez, informou que o índice de vendas pendentes de imóveis usados caiu 1,1% em janeiro, com queda de 4,8% em relação a janeiro do ano passado. Operadores disseram que outros indicadores a serem divulgados ao longo da semana também não deverão ter impacto significativo nos preços dos Treasuries - com exceção dos dados do nível de emprego em fevereiro, que saem na sexta-feira. No fechamento em Nova York, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 4,723%, de 4,658% na sexta-feira; o juro das T-notes de 10 anos estava em 4,739%, de 4,681% na sexta-feira; o juro das T-notes de 2 anos estava em 4,758%, de 4,745% na sexta-feira. As informações são da Dow Jones.