Juros em queda favorecem investimento em renda fixa O Banco Central vem reduzindo a taxa básica de juros da economia (taxa Selic) seguidamente, o que ajuda os fundos de renda fixa a pagarem mais juros ao investidor que os fundos DI, pós-fixados. Já foram nove quedas consecutivas na Selic, mas ainda dá tempo de transferir seus recursos do fundo DI para a renda fixa, pois as apostas dos analistas são de que a Selic continuará em queda. Os dados da produção industrial de junho, divulgados sexta-feira pelo IBGE, tiram a força das expectativas de analistas que acreditavam em apenas mais um corte da Selic este ano, na avaliação do economista-chefe da Fator Corretora, Valdimir Caramaschi. ?Os dados ruins da produção industrial de junho são a típica má notícia que é boa notícia. Eles reforçam a expectativa de que a Selic continuará a cair?, disse o economista, que espera três cortes da taxa básica de juros, de 0,25 ponto porcentual cada, até o final do ano. Caramaschi ressaltou, no entanto, que a queda da atividade industrial em junho, apresentada pelo IBGE, não foi fraca o suficiente para que cresça a projeção de que a Selic será reduzida em 0,50 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no final deste mês, marcada para os dias 30 e 31. ?Além disso, o setor de bens de capital, que demonstra o nível dos investimentos, caiu menos do que a indústria como um todo?, avaliou, acrescentando que este é mais um bom sinal para a política monetária. Além dos dados domésticos, o economista da Fator Corretora destacou também os indicadores divulgados na sexta-feira nos Estados Unidos e que reforçam a expectativa de pausa da elevação dos juros norte-americanos. Se não na próxima reunião, na seguinte. ?Isto também ajudaria o mercado doméstico porque faria, por exemplo, a Bolsa a subir?, disse.