Juros fecham em alta com índice de preços elevados O resultado do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), referente à primeira prévia de novembro e divulgado hoje, não acabou com as dúvidas do mercado. O índice mostrou uma alta muito mais forte do que o previsto (0,71%), e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de +0,43%, veio perto do teto das estimativas. Ou seja, o mercado continua considerando a hipótese de uma mudança no ritmo de corte da taxa Selic, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês. A expectativa pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mercado de juros era muito grande. Tanto é que, ontem, o mercado especulou que o indicador mostraria uma elevação mais forte do que a prevista (ficou em +0,33%), o que levou a uma correção para cima dos juros futuros. Hoje, no entanto, minutos antes da divulgação do IPCA, as taxas de juros no pregão eletrônico da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) despencaram. O que levou a essa queda brusca dos juros ainda é uma incógnita, já que os investidores, na abertura do pregão eletrônico, conheciam a taxa do IGP-M, que superou as estimativas. Mas o fato é que, se ontem os juros subiram esperando uma taxa mais salgada, o mercado aproveitou o resultado para corrigir isso logo no início dos negócios. Porém, essa correção não se sustentou. Na BM&F, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 - o mais negociado - encerrou a sexta-feira projetando taxa de 13,03% ao ano. No dia anterior, este mesmo DI fechou a 13% ao ano.